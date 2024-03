Sabrina Impacciatore | “In Italia i colleghi mi mettevano le mani dappertutto” VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Pubblicato il 27 Marzo, 2024sta vivendo una seconda, entusiasmante vita professionale, quella donata dal successo che le ha dato la partecipazione alla pluripremiata serie tv statunitense, targata Hbo, The White Lotus. Ma il passato, nonostante le soddisfazioni finalmente conquistate, non lo dimentica. E non soltanto per quanto riguarda la gavetta, lo studio per ritagliarsi uno spazio. Il periodo che l’ha più segnata, quando diventare la star internazionale che è oggi era soltanto un sogno, è quello in cui è stata una delle principali protagoniste di Non è la Rai, il programma cult di Gianni Boncompagni andato in onda su1 negli Anni 90. “Inmile, fuori set ne ho ...