Russia | Tajani | ' informarsi prima di partire a Pasqua in Paesi poco sicuri'

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Roma, 27 mar. (Adnkronos) - "In Italia abbiamo alzato il livello di sicurezza e di prevenzione. Abbiamo arrestato tre palestinesi qualche giorno fa. Ma consigliamo agli italiani all'estero e a chi partirà a, di rinviare i viaggi a Mosca ed evitare eventualmente luoghi dove c'è grande presenza di pubblico. Lo abbiamo detto fin dall'8 di marzo". Lo ha dichiarato il vice premier e ministro degli Esteri Antonioa Tg2 Italia Europa, parlando del rischio attentati in Italia e delle precauzioni da adottarediall'estero, dopo l'attentato di venerdì al Crocus City Hall, nei pressi di Mosca. "'Viaggiare' - ha continuato il ministro - è l'app del ministero degli Esteri per essere informati sui rischi e abbiamo anche siti web con tutte le informazioni aggiornate minuto per ...