(Di mercoledì 27 marzo 2024) Pechino, 27 mar. (Adnkronos/Xinhua) – Il ministro degli Esteri cinese,Yi, ha lasciato undiper l’attentato compiuto a Mosca sul libro predisposto online dall’ambasciata russa. A darne notizia è oggi la Xinhua, precisando che nel– lasciato ieri –esprime le più profondeper le vittime dell’attacco terroristico a Mosca, sottolinea come lasi opponga ad ogni forma di terrorismo,con forza ogni attentato ed esprimasostegno agli sforzi del governo russo per salvaguardare la sicurezza e la stabilità nazionali. L'articolo CalcioWeb.

Lorenzo Riggi di Geopolitica.info in esclusiva ai nostri microfoni: “Risultato sorprendente, ma che conferma come il potere di Putin è solido”. E’ dominio di Vladimir Putin alle ultime elezioni ... (notizie)

Pechino, 27 mar. (Adnkronos/Xinhua) - Il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, ha lasciato un messaggio di condoglianze per l'attentato compiuto a Mosca sul libro predisposto online dall'ambasciata ... (liberoquotidiano)

Russia: messaggio di condoglianze di Wang Yi, 'dalla Cina forte condanna al terrorismo' - Pechino, 27 mar. (Adnkronos/Xinhua) - Il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, ha lasciato un messaggio di condoglianze per l'attentato compiuto a Mosca sul libro predisposto online dall'ambasciata r ...lanuovasardegna

Olimpiadi: a Parigi i primi Giochi della parità di genere - Il Comitato olimpico internazionale (Cio) si è lodato per aver raggiunto, per la prima volta nella storia, la piena parità di genere. Uno degli hashtag per i Giochi estivi di Parigi è #GenderEqualOlym ...it.euronews

Attentato a Mosca, oltre 60 morti: Isis rivendica attacco, cosa sappiamo - Almeno 60 morti e oltre 100 feriti, compresi bambini. L'attentato terroristico alla Crocus City Hall, la più grande sala concerti di Mosca, scuote la Russia e alza ulteriormente la tensione in un mome ...adnkronos