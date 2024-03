Russia | Meloni | ‘Putin accusa Kiev e occidente | ma attentato come avrebbe aiutato Ucraina?’

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Roma, 27 mar. (Adnkronos) – “sappiamo l’” a Mosca “è stato rivendicato e quindi si può dare la colpa a chi si vuole, quando si fa propaganda, ma c’è qualcuno che ha dichiarato: ‘siamo stati noi’ e del resto le modalità sono quelle che noi conosciamo, non vedoundel genere potrebbe aiutare l’Ucraina o l’. E penso che anche noi dobbiamo fare attenzione a una certa propaganda perché anche rispetto al tema guerra mondiale, rischi eccetera, una cosa che io continuo a rispedire al mittente è l’idea secondo la quale chi cerca di aiutare l’Ucraina vuole la guerra e quasi quasi i russi che l’hanno invasa sono quelli che vogliono la pace”. Così la presidente del Consiglio Giorgia, ospite del programma ?Fuori dal coro? in onda stasera su Rete 4, ...

