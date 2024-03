Zakharova: "Fretta degli americani nel dire che Attacco a Crocus non era opera di Kiev è di per sé una prova incriminante". Il bilancio provvisorio: 139 morti, 380 feriti Gli Stati Uniti hanno ... (sbircialanotizia)

Russia, l'attacco al Donetsk e le mire su Chasiv Yar (malgrado le barriere di Kiev). Le mappe dell'offensiva - La Russia si sta battendo per i suoi «interessi vitali», ma ... strumenti per la guerra elettronica sono stati coinvolti nell’operazione volta a respingere l’attacco aereo», ha aggiunto. Mentre ...ilmessaggero

Fumo di Mosca. I due "indizi" in mano a Putin: Kiev non ha condannato e l'Isis da solo non poteva farcela - Secondo l'agenzia di stampa, la cerchia del presidente Putin non crederebbe al coinvolgimento dell'Ucraina nell'attacco terroristico. Questo malgrado le dichiarazioni forti, nette, di ieri del ...huffingtonpost

Attentato a Mosca, fedelissimi dello zar divisi: l'élite russa contro la "pista ucraina" - Il segretario del Consiglio di sicurezza Nikolaj Patrushev, quando un giornalista gli ha chiesto se dietro all’attacco vi fosse Kiev o l’Isis, ha risposto: “L’Ucraina, naturalmente”. Il politico russo ...ilgiornale