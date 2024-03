Ruggi | attivazione servizi STEN e PMA

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Due importanti obiettivi raggiunti dell’AOU San Giovanni di Dio ed’Aragona di Salerno, lungo il percorso dell’eccellenza, grazie ai quali, miglioreranno ie le opportunità offerte agli utenti nell’ambito della tutela della salute del neonato, della maternità e del percorso nascita. L’8 marzo, in occasione della festa della donna, è stato attivato il nuovo Centro Pubblico di Procreazione Medicalmente Assistita(P.M.A) di ii livello, così come stabilito dalla Regione Campania, inserito nel Registro Nazionale PMA dell’Istituto Superiore di Sanità. Il 16 marzo è stato attivato ilo dedicato al Trasporto delle Emergenze Neonatali(); entrambi iafferiscono all’area Materno Infantile e sono in grado di assicurare prestazioni ultra specialistiche e qualitativamente ...