Rugby | Zebre Parma | Prisciantelli firma fino al 2026

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Un rinnovo importante in casa, che hanno prolungato il contratto dell’utility back Geronimoa giugno. Un altro rinnovo che vede la franchigia federale provare a costruire una squadra su un’ossatura giovane e dalla prospettiva azzurra per provare a crescere sia nell’UnitedChampionship sia nella Challenge Cup. 24 anni, nato a Buenos Aires ma di origini italiane,è arrivato allenell’autunno del 2022 e in questo primo anno e mezzo aha saputo ritagliarsi un ruolo sempre più da protagonista. Quest’anno ha già disputato 16 match con i ragazzi emiliani, giocando sia come apertura sia come estremo. Già nazionale juniores e Seven dell’Argentina, in questa stagione l’apertura ...