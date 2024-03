Rugby femminile | Italia | ecco le convocate per sfidare l’Irlanda

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Si disputa nel weekend di Pasqua il secondo turno del Guinness Sei Nazionidie l’scenderà in campo a Dublino contro. Dopo il pesante, ma atteso, ko contro l’Inghilterra le azzurre sono chiamate a una forte reazione contro le più abbordabili irlandesi, anche se Nanni Raineri arriva all’appunto con diverse assenze. Il match contro l’Inghilterra, infatti, ha visto andare ko Michela Sillari, ch ha riportato una frattura del piatto tibiale destro; Giulia Cavina, che ha riportato una lussazione del polso destro con lesione del legamento scafo-lunato e dello scafoide; mentre Elisa Giordano in allenamento ha riportato una lesione di II grado del muscolo gastrocnemio mediale della gamba destra. Senza di loro, dunque, il ct azzurro ha convocato 24 ragazze per la sfida contro ...

