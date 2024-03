(Di mercoledì 27 marzo 2024) Laha presentato le sue richieste per il caso: un anno per violenza sessuale, uno e mezzo per coercizione e l'impossibilità di avvicinarsi aper quattro

l’ex presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales , rischia di andare a processo per il bacio non consensuale dato nell’agosto scorso alla giocatrice della nazionale Jennifer Hermoso (e ... (tpi)

Caso Rubiales, c’è la richiesta della Procura dopo il bacio a Hermoso: i dettagli - Ha dei risvolti importanti la questione che riguarda Luis Rubiales e quel famoso bacio “rubato” a Jenni Hermoso ad agosto 2023. L’ex presidente della Federcalcio spagnola rischia infatti di finire in ...tag24

Rubiales rischia la galera per il bacio a Hermoso: la Procura ha richiesto due anni di reclusione - La Procura ha presentato le sue richieste per il caso Rubiales: un anno per violenza sessuale, uno e mezzo per coercizione e l'impossibilità di avvicinarsi ...fanpage

Bacio rubato alla Hermoso: procura spagnola chiede 2 anni e mezzo di carcere per Rubiales - Violenza sessuale e coercizione. La procura spagnola ha chiesto una condanna a 2 anni e mezzo di carcere per l'ex presidente della Federcalcio Luis Rubiales, per il bacio non consensuale alla calciatr ...tg.la7