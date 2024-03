Rubiales | la Procura chiede due anni e mezzo di carcere per il bacio a Hermoso

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Laspagnola ha chiesto duediper l’ex presidente della Federcalcio nazionale (Rfef) Luis; la causa è ildato alla calciatrice Jennidurante la premiazione della finale dei Mondiali femminili, lo scorso 20 agosto.non potrà avvicinarsi alla calciatrice per 4è accusato di violenza sessuale e coercizione. Insieme a lui, anche l’ex ct della Spagna femminile Jorge Vilda, il direttore marketing Ruben Rivera e il responsabile della Spagna maschile Albert Luque. Relevo riporta: Lanon solo la detenzione, ma anche l’allontanamento da professioni in campo sportivo. È stato inoltre applicato il divieto di ...

