Rubava ai pazienti del Gemelli | ladro incastrato dalle telecamere

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Roma, 27 marzo 2024 – A seguito di alcune denunce raccolte negli uffici del commissariato ‘Monte Mario’ e presso il posto di Polizia ubicato all’interno del Policlinico, è stato predisposto un servizio specifico mirato alla prevenzione e alla repressione dei reati rappresentativittime. La sinergia tra il personale del commissariato di Monte Mario e i colleghi del posto di Polizia presente all’interno della struttura medica, che garantiscono una degenza tranquilla aie preservano il prezioso servizio del personale medico, ha permesso in poco tempo di risalire all’identità del responsabile di tali condotte e di bloccarlo. Infatti, raccolte le diverse segnalazioni, le descrizioni fornitevittime e dai medici che, in un’occasione, avevano notato un ragazzo aggirarsi senza motivo all’interno di ...

