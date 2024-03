Ruba elettrodomestici da un magazzino di logistica | dipendente nei guai

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Massa Lombarda (Ravenna), 27 marzo 2024 - Poco prima di terminare il turno di servizio, aveva prelevato alcuniper un valore complessivo di circa 400 euro. Stiamo parlando deldi undiche i carabinieri della Stazione di Massa Lombarda hanno indagato a piede libero per furto aggravato. L’episodio risale a qualche notte fa, quando i militari, mentre in pieno orario notturno stava effettuando attività di vigilanza nella zona industriale della cittadina, durante un controllo operato a bordo di un’auto in transito hanno rinvenuto, sia all’interno dell’abitacolo che del portabagagli, alcuni accessori edvari. Le immediate indagini hanno permesso di accertare che l’uomo, cittadino italiano,di un ...