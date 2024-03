Roma Summer Fest 2024 con Take That | Blue | Bertè | The Kolors

Dal palco dell’Ariston a quello del Lucca Summer Festival, Gazzelle è pronto a far cantare tutta piazza Napoleone il prossimo 26 luglio. Flavio Bruno Pardini, conosciuto come Gazzelle, è uno dei ... (lanazione)

Roma: al Cinema Farnese la 21° edizione dell'Asian Film Festival: pellicole e orari - Al Cinema Farnese Arthouse di Roma torna il tradizionale appuntamento con Asian Film Festival, la rassegna cinematografica che rivolge lo sguardo alle migliori nuove ...ilmessaggero

Tutte le radio Mediaset promuovono Fondazione Musica per Roma - Radio 105, Virgin Radio, Radio Monte Carlo, R101 e Radio Subasio saranno presenti con la propria comunicazione e i propri loghi a Roma Summer FEST. Ogni emittente si legherà agli artisti e alle ...primaonline

MUSICA: CALCUTTA, TOUR ESTIVO GIA’ SOLD OUT A Roma, LUCCA, VERONA E PALERMO - Roma, 27 mar - Cuore a mille per il tour estivo di Calcutta, che registra il sold out delle date di Rock in Roma, Lucca Summer Festival, Villafranca di Verona e Palermo, a conferma del grande entusias ...9colonne