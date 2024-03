Roma | stalkera l’ex con messaggi sui social e telefonate | in manette 25enne

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 27 marzo 2024), 27 marzo 2024- Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Spinaceto hanno arrestato un cittadino egiziano di 25 anni, gravemente indiziato del reato di atti persecutori. I poliziotti, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Sala Operativa, sono intervenuti in via Mar della Cina in seguito alla segnalazione di un uomo che era sotto casa di una donna e che non voleva andare via. Giunti sul luogo della segnalazione hanno notato la donna ferma nei pressi del cancelletto di ingresso della sua abitazione; la stessa, alla vista degli operatori, ha richiamato la loro attenzione, indicandogli un soggetto che stava passeggiando in direzione di piazza Monte di Tai. La donna, una 26enne di origini brasiliane, ha dichiarato agli agenti di avere avuta una breve relazione con quell’uomo; inoltre ha raccontato che, da quando è terminata la ...