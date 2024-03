Roma | sopralluogo consigliere Citta’ metropolitana al Liceo “Aristofane”

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Nuovodeldelegato all’edilizia scolastica didi, Daniele Parrucci alClassico e Linguistico “” di, per verificare l’andamento dei lavori di riammodernamento e messa in sicurezza dei plessi scolastici, assieme al presidente del MunicipioIII Paolo Marchionne e della vicepresidente e assessora alla scuola Paola Ilari. “Oltre due milioni e mezzo di euro, sono stati stanziati per riammodernare e mettere in sicurezza ilClassico e Linguistico ‘’ nella sede centrale di Via Monte Resegone e del plesso di Via delle Isole Curzolane. I lavori hanno interessato, nella centrale, il rifacimento di tutte le coperture e la ...