Roma | pistola con matricola abrasa e droga alla Magliana | arrestato 43enne

(Di mercoledì 27 marzo 2024) CRONACA DIcontrovati in un appartamentoha fatto scattare le manette ai polsi di unitaliano. Le perquisizioni a personaggi noti del quartiere teatro nei giorni scorsi di un fatto di sangue che ha visto gambizzato un uomo, ha permesso ai carabinieri del nucleo investigativo, di arrivare all’alloggio delpregiudicato. Oltre all’arma, funzionante, con munizioni, ma non compatibile con il ferimento di due giorni fa, i militari hanno trovato anche 100 grammi tra cocaina e hashish. Per questo l’uomo e’ stato. (AGENZIA NOVA)