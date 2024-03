Roma | all’Università La Sapienza piove in aula | l’ombrello e l’ironia degli studenti della T1 – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Oggi ac’è un forte maltempo e nelle aule dell’Università La, asulle sedie. A denunciarlo sono gli, con dei filmati che vengono condivisi sui social e rilanciati nelle pagine Instagram dei collettivi e su Welcome to Favelas. «L’episodio di oggi dimostra che anche le già insufficienti aule disponibili non sono utilizzabili, a tal punto che la pioggia interrompe la lezione e crea disagi pere docenti», si legge nella clip postata su Instagram da Sinistra Universitaria. Nelle immagini si vede una sedia nell’T1, coperta da un ombrello, mentre dal soffitto cade la pioggia. «Il diritto allo studio è ancora una volta minato. È inaccettabile che nell’Ateneo più grande d’Europa si verifichino ancora ...