Rocco Siffredi piange a Le Iene davanti ad Alisa Toaff | “Sono un co*lione depresso”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Nella puntata de Ledi ieri, martedì 26 marzo, è andato in onda il servizio di Roberta Rei sull'incontro tra, la giornalista che lo ha denunciato per molestie. Il pornodivoaccusandosi di essere "un co*ione". Il servizio, questa mattina, non è più disponibile alla visione.