Rocco Siffredi a Le Iene si scusa con Alisa Toaff Sono un coglio*e depresso | vado sul set per sfogarmi

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Davanti alle telecamere de Leha chiesto, la giornalista che lo aveva denunciato per molestie. Ieri, nella puntata del 26 marzo de Le, è stata trasmessa un'intervista esclusiva ae il suo faccia a faccia con. La giornalista aveva denunciato l'attore per molestie,le aveva mandato una serie di messaggi volgari dopo la pubblicazione dell'intervista che lagli aveva fatto per l'uscita della serie Supersex. L'incontro tra, giornalista dell'AdnKronos, è stato organizzato dal programma di Davide ...