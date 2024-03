Robur | ora l’obiettivo è l’imbattibilità Quattro gare per chiudere in bellezza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Il primo obiettivo, la promozione in Serie D, lal’ha già messo in cassaforte, con largo anticipo: è l’unica squadra, in tutta l’Eccellenza italiana, ad aver tagliato il traguardo. Nelle ultimegiornate i bianconeri proveranno invece a mantenere intatto il record dele migliorare i numeri di una stagione comunque maiuscola (20 vittorie, 8 pareggi; 58 gol realizzati, 15 subiti). Proveranno a vincerle tutte, anche nel rispetto del campionato, con tanti verdetti che ancora devono essere emessi. Mister Magrini, come ha già avuto modo di dichiarare, contro Audax Rufina, Castiglionese, Mazzola e Nuova Foiano – queste, nell’ordine, le avversarie che Bianchi e compagni dovranno affrontare nello scorcio finale del loro cammino – darà spazio, per quanto possibile, ai giocatori che fino a questo momento hanno ...