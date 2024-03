Roberto Salis | imbarazzante se negheranno i domiciliari a Ilaria

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) "Dopo tutto quello che è successo in Italia, dopo quanto si sono esposte, sarebbeper le istituzioni italiane se domani venissero negati ia mia figlia". Lo ha detto, dopo aver incontrato in carcere sua figlia, detenuta a Budapest da oltre un anno con l'accusa di aver aggredito tre militanti di estrema destra. Dopo la visita alla figlia,è ora arrivato all'ambasciata italiana per un incontro con l'ambasciatore Manuel Jacoangeli. "sta bene ed è fiduciosa e speranzosa per l'udienza di domani", ha aggiunto. Con la figliaha trascorso circa un'ora "e l'ho trovata bene e meno pallida, per quanto lo possa essere una persona che passa 23 ore in cella ogni giorno". Nel ...