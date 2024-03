Rivelati i dettagli di POCO F6 | in arrivo con Snapdragon 8s Gen 3

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Il presunto dispositivoF6 di Xiaomi è stato oggetto di molte voci nelle ultime settimane, consignificativi che emergono riguardo alle specifiche e al possibile lancio. Si dice che il nuovo device, che potrebbe essere una versione rinominata del Redmi Note 13 Turbo, abbia come nome in codice “Peridot” e “N16T” internamente. Le presunte specifiche diF6 includono un processore con codice sorgente SM8635, ovvero il Qualcomm8s Gen. 3, proprio come il dispositivo Xiaomi Civi 4 Pro recentemente lanciato, per prestazioni elevate. Sul retro, per quanto riguarda il comparto fotografico, si prevede un sensore principale Sony IMX882 da 50 MP (f/1,8, FOV 79°, OIS), un sensore ultra-grandangolare Sony IMX355 da 8 MP ed un sensore anteriore OmniVision OV20B40, con la possibilità di un obiettivo ...