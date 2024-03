Rissa tra Orsini e Cappellini a “È sempre Cartabianca” | “Cretino” | “Lei è una persona disturbata” | VIDEO

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 27 marzo 2024)traa “Ètelevisiva tra Alessandroe Stefanodurante È, il programma d’approfondimento condotto da Bianca Berlinguer in onda su Rete 4 nella serata di martedì 26 marzo. Il docente stava parlando della guerra in Ucraina quando il giornalista di Repubblica ha sorriso, scatenando la rabbia di Alessandro. Furibondatraa “è”. O : “lei è veramente un. Io non accetto che mi rida in faccia. Vada a fare il ...