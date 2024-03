Rischio bradisismo nei Campi Flegrei | corsi di formazione per dirigenti e dipendenti pubblici e delle scuola

Campi Flegrei, corsi di formazione sul Rischio bradisismico per il personale della pubblica amministrazione e per gli istituti scolastici - il Piano Speditivo di emergenza per il Rischio bradisismo. I corsi di formazioni hanno l'obiettivo di preparare i funzionari pubblici per favorire la diffusione della conoscenza delle misure connesse ...ilmattino

