Riportano in vita le uova di Pasqua vintage La storia di due donne danesi

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Grafiche retrò, ispirate alle bellissime illustrazioni di Beatrix Potter: i contenitori di carta delledinon sono spariti. Si trovano in alcuni mercatini (per molti sono diventati oggetti da collezione), e nel Regno Unito Stine Degmeier-Nielsen e Nicoline Falmer-Nielsen continuano a venderle con successo anno dopo anno. Duein Inghilterra Duecon una passione per il design e una grande vena creativa (Nicoline, per esempio, ha creato i costumi per Madame Tussaud, Stine ha lavorato a lungo nell’editoria). Hanno cominciato rivendendo articoli d'arredo dalle loro case ai margini della foresta di Ashdown, nel Sussex, per poi creare un brand, The Danes, dallo stilee romantico. In Scandinavia la tradizione delleè molto sentita. ...