Rione Stella | sequestrata una pistola e numerose munizioni

(Di mercoledì 27 marzo 2024) detenute in una cassetta di derivazione dell'energia elettrica. Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato San Carlo-Arena hanno effettuato un controllo presso uno stabile neldove hanno rinvenuto, in una cassetta di derivazione dell'energia elettrica, unamodello Beretta cal. 9×21 con 5 cartucce, 26cal. 12 di diversa grammatura per arma lunga, 79 cartucce cal. 9×21, altre 26 cal. 7.65, 2357 magnum e 11 cal. 38 special. Inoltre, i poliziotti hanno accertato che l'arma rinvenuta era provento di rapina denunciata il 31 dicembre 2019.