Riforma del Codice della Strada | via libera dalla Camera

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Roma, 27 marzo 2024 – Viadell’Aulaal ddl sulcon 163 voti favorevoli e 107 contrari. Il provvedimento passa ora all’esame del Senato. A esprimere “grande soddisfazione” il vicepremier e ministro, Matteo Salvini, che sottolinea: “Siamo determinati a salvare vite”. “Sono soddisfatto per l’approvazione delle mie indicazioni per il riordinodisciplina del”, ha dichiarato Andrea Mascaretti, deputato di Fratelli d’Italia. “Vanno fissate, una volta per tutte, regole chiare per l’uso di monopattini elettrici, hoverboard, monoruote e biciclette elettriche. Regole che dovranno essere coerenti con quelle già vigenti per gli altri mezzi come auto, moto e motorini. ...