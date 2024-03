Riforma del Codice della Strada | Gualtieri all’attacco | “Una vergogna assoluta”

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Roma, 27 marzo 2024 – “Ci vogliono togliere la possibilità di mettere gli autovelox, o decidere se unaè a 30 o 50, è una”. Lo ha detto il sindaco di Roma Robertodurante il convegno “I Municipi per Roma – la città che cambia” a Palazzo Informazione Adnkronos. ”Un partito (la Lega ndr) nato all’insegna dello slogan ‘no allo Stato devono decidere i territori’, ora dice che deve decide il Mit e non il Comune se via Sistina è unaa 30 o a 50 all’ora. Su questo dobbiamo fare una campagna molto più dura e determinata”. (fonte: Adnkronos) ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.del...

La Camera dei deputati ha approva to con voti 163 favorevoli e 107 contrari (le opposizioni hanno votato "No" in modo compatto) il ddl "Interventi in materia di sicurezza Strada le e delega al Governo ... (ilfoglio)

manca no interventi per ridurre la velocità massima, prima causa di incidenti mortali, penalizzate anche le corsie ciclabili. Come sono modificate le sanzioni (wired)

Il sindacato dei macchinisti ottiene la settimana di 35 ore. Stop agli scioperi in Germania - Settimana lavorativa di 35 ore, opzione per lavorare di più con integrazione salariale, aumento degli stipendi e bonus esentasse ...ilmitte

Giustizia, Nordio spinge: separare le carriere. Sui test alle toghe attacco di Gratteri - Il procuratore di Napoli: allora fateli anche ai politici. Tajani: nessun problema, non sono un’offesa Sulla ferita il sale. Non bastava l’introduzione del test psicoattitudinale per gli aspiranti mag ...corriere

Codice della strada, maximulte per eccesso di velocità, alcol e guida con il telefonino: cosa cambia per gli autovelox - Codice della strada, ecco cosa cambia con il testo approvato oggi in via definitiva. Ritiro della patente per chi guida col telefonino, ubriaco, drogato e per chi abbandona gli animali.corriereadriatico