Rifiuti | il Lazio al quinto posto in Italia per raccolta

(Di mercoledì 27 marzo 2024)ALIN. OLTRE 20.000 TONNELLATE DIELETTRICI ED ELETTRONICI DOMESTICI GESTITI DA ERION WEEE NEL 2023, EQUIVALENTI Al PESO DI 56 AIRBUS A380 Evitate emissioni pari a 156.000 tonnellate di CO2 e risparmiati oltre 29 milioni di kWh di energia elettrica. Roma prima provincia: nel capoluogo laziale sono state trattate circa 14.800 tonnellate di RAEE; segue Latina (più di 3.300 tonnellate), Rieti in fondo alla classifica (196 tonnellate) Nel 2023 Erion WEEE, il Consorzio del Sistema Erion dedicato aidi Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, ha gestito inoltre 20.000 tonnellate di RAEE Domestici, equivalenti al peso di 56 airbus A380, facendo posizionare la regione al...

dopo gli appelli dei giorni scorsi stamattina è iniziata la bonifica di Via Fellini a Pomezia . In azione i mezzi meccanici per rimuovere l’enorme catasta di rifiuti accumulatasi nelle ultime ... (ilcorrieredellacitta)

“La situazione ambientale causata dai rifiuti abbandonati sulla Settevene-Palo , la strada che unisce Cerveteri a Bracciano, è divenuta ormai insostenibile . L’arteria viaria in questione si è di ... (italiasera)

“Dopo l’inceneritore, un’altra mazzata sta per abbattersi sugli abitanti del Municipio IX: il biodigestore di Solfarata. Oramai è lampante: il Presidente Rocca, pur non avendo più alcun potere in ... (italiasera)

Calciomercato Lazio | Dal Brasile: "Interesse per Fausto Vera" - Ritorno di fiamma in casa Lazio. Come vi avevamo già raccontato quest'estate, sembrerebbe essere tornato di moda il nome di Fausto Vera. La candidatura dell'argentino infatti è stata rilanciata ...lalaziosiamonoi

Sanità: l’Ospedale a Tivoli riapre e al Goretti di Latina spuntano le blatte - Mentre riapre l'ospedale di Tivoli, al Santa Maria Goretti di Latina un'invasione di blatte crea problemi al personale ...ilquotidianodellazio

Percassi: "In estate rifiutata offerta significativa per Koopmeiners". Era di De Laurentiis - Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis la scorsa estate aveva fatto di tutto per strappare Koopmeiners alla squadra orobica.areanapoli