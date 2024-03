Ridracoli | al via la tracimazione | si potrà vedere almeno fino a Pasquetta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 27 marzo 2024)(Forlì-Cesena), 27 marzo 2024 – Quasi alle 18, l’acqua ha cominciato a precipitare copiosa lungo le pareti della diga di: è arrivata dunque una secondadopo quella del 3 marzo, meno di un mese fa. L’invaso, che ha una capacità di 33 milioni di metri cubi, è dunque pienoall’orlo. Tanto che l’acqua deve scendere attraverso le apposite feritoie per saltare giù, verso il fiume Bidente: uno spettacolo che ogni volta attira numerosi turisti, antico borgo tra il territorio di Santa Sofia e Bagno di Romagna, che oggi non sarebbe più nelle cartine geografiche se non fosse per l’imponente diga che assicura acqua a varie province. A proposito: le due tracimazioni primaverili sono una buona notizia per l’approvvigionamento idrico della ...