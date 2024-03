Richarlison in lacrime | «Ero depresso | stavo per ritirarmi dal calcio»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 27 marzo 2024) La confessione di, attaccante brasiliano del Tottenham, sulla depressione che lo ha colpito. I dettagli, attaccante del Tottenham, si è raccontato in una toccante intervista a Epsn. DEPRESSIONE – «Prima di andare ad allenarmi, volevo tornare a casa, nella mia stanza. Non so perché. Ho anche detto a mio padre che mi sarei arreso. Parlare così