Richarlison | “Ero depresso | la terapia mi ha salvato”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 27 marzo 2024), attaccante della Seleçao e del Tottenham, si racconta senza filtri a “Espn Brasil” dopo che a settembre, dopo essere sostituito nella disastrosa sconfitta dei verdeoro in Bolivia e scoppiato in lacrime in panchina, aveva ammesso di aver bisogno di aiuto. Il suo gol contro la Serbia è stato dichiarato il più bello dei Mondiali in Qatar, ma da quel momento è iniziata una spirale negativa dalla quale il calciatore è uscito solo grazie alle sedute dalla psicologa: “Avevo giocato un Mondiale, ero all’apice, ma dopo sembrava che fosse crollato tutto. Avevo raggiunto il limite, non dico che pensassi di farla finita ma ero in depressione e volevo mollare tutto. Anzichè andare ad allenarmi volevo rimanere a casa, tornare nella mia stanza, non sapevo cosa mi passasse per la testa”. Come lui stesso ammette è stato decisivo il confronto col padre: “Andare da lui, che ...