Riassunto | Annunciati i vincitori del popolare concorso fotografico in occasione dell’inaugurazione di una nuova importante mostra | che illustra il ruolo essenziale e la bellezza del cemento in tutto il mondo

21.000 opere presentate da professionisti e appassionati di tutti i continenti. La foto dell'anno di Concrete in Life proviene dal Messico e vince il primo premio di 10.000 dollari. Esposte per la prima volta alla Brunswick Art Gallery di Londra oltre 100 eccezionali immagini degli ultimi cinque anni digestito dal GCCA. LONDRA–(BUSINESS WIRE)–La suggestiva immagine di un bambino che fa volare un aquilone sui gradini del Teopanzolco Cultural Center in Messico, è stata nominata foto dell'anno di Concrete in Life. Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.