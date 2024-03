Retata nei boschi della droga della Brianza | spacciatori in fuga | fermati due clienti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Nibionno (Lecco), 27 marzo 2024 –dei poliziotti di Lecco e dell'Anticrimine di Milano nei. Ieri pomeriggio decine di agentiMobile di Lecco con i colleghi del Reparto Prevenzione Crimine di Milano in assetto operativo hanno compiuto un blitz neidello spaccio tra Nibionno, Bosisio Parini e Molteno, lungo la Statale 36 Milano – Lecco. Con loro anche i poliziottiLocale. Durante lahanno trovato e smantellato alcuni bivacchi degli, allestiti con tende per ripararsi e barbecue per scaldarsi e prepararsi da mangiare. Sono statianche ...