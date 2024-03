Reggiolo | compra gioielli coi soldi degli anziani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 27 marzo 2024)(Reggio Emilia), 27 marzo 2024 - Era stata nominata dalla figlia come amministratore di sostegno per gligenitori, ricoverati in una struttura protetta e in cattive condizioni di salute. Avrebbe dovuto garantire la gestione del patrimonio della coppia. Ma la vicenda è finita all’attenzione dei carabinieri della caserma didopo che la figlia dei duesi è accorte di alcune spese a suo parere ingiustificate, con acquisti die altri oggetti usando le loro carte di credito, per un valore di oltre trentamila euro. La figlia ha segnalato l’anomalia ai carabinieri di, con le indagini che hanno portato alla denuncia per appropriazione indebita di una donna di 54 anni, residente nella Bassa Reggiana. Accadeva a metà ottobre dello scorso anno. ...