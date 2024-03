Real Madrid | Kroos firmerà fino al 2025 | le news

Ci sarebbe l'accordo per la firma che potrebbe arrivare la prossima settimana MADRID (SPAGNA) - Nè ritiro nè nuove esperienze: Toni Kroos giocherà un'altra stagione col Real Madrid. Secondo "As" i ... (ilgiornaleditalia)

Torna Toni Kroos in Nazionale e la Germania va: due vittorie su due per la Mannschaft in questa sosta, che ha visto il centrocampista del Real... (calciomercato)