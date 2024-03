Rcs chiude il 2023 con l' utile in crescita a 57 milioni

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Rcsilcon unina 57(+13,7%) ed ebitda a 136,2(+14,9%). Il cda, si legge in una nota, proporrà all'assemblea un dividendo di 0,07 euro per azione. I ricavi, preannunciati con i risultati preliminari, sono stati pari a 828con ricavi pubblicitari per 347,1. Il gruppo si pone "l'obiettivo di conseguire nel 2024 margini fortemente positivi, inrispetto a quelli realizzati nele di proseguire con un'ulteriore generazione di cassa dalla gestione operativa".

