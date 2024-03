Razzismo | Teotino | «Gravina può impugnare la sentenza se “inadeguata o illegittima” Mi sembra sia inadeguata»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 27 marzo 2024) A Sky,ha commentato la posizione dei diversi protagonisti in relazione al caso diche ha coinvolto Acerbi e Juan Jesus. Il difensore dell’Inter è stato assolto dal giudice sportivo per mancanze di prova a sostegno dell’accusa. Il giornalista commenta i comportamenti di Napoli, Inter e Figc. Inter club sempre in prima fila nella battaglia al. Il suo silenzio è stato deludente Teotina parla dei diversi comportamenti dei club coinvolti. Da un lato il Napoli che fin da subito ha mostrato sostegno al suo giocatore. Dall’altro la delicata situazione dell’Inter, club sempre in prima fila nella lotta al: «Il Napoli lo capisco, difende un giocatore che tra l’altro ha giocato anche nell’Inter. Ritenuto un professionista esemplare e un ragazzo serio ed educato. Il Napoli ha fatto benissimo a ...