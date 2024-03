Razzismo | il Cus Cagliari allontana allenatore futsal

Il difensore del Napoli, Juan Jesus , si è detto avvilito per la decisione del Giudice Sportivo su Acerbi in merito al presunto caso di Razzismo La decisione del Giudice Sportivo, Gerardo ... (dailymilan)

Si dice “sinceramente avvilito” per una Sentenza che “fatica a capire” e esprime il timore che altri calciatori non abbiano più il coraggio di denunciare per “porre un freno alla vergogna del ... (ilfattoquotidiano)