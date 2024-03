Rata verso il rush finale | È un’altra Maceratese

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) "Sto lavorando sodo per essere a disposizione del match a Castelfidardo". Paolo Tortelli, centrocampista della, vuole essere protagonista delin cui i biancorossi vogliono tagliare il traguardo dei playoff. Il 7 aprile ci sarà a Castelfidardo la prima tappa di questo percorso per la formazione di Pieralvise Ruani in uno scontro diretto contro un avversario che ha 3 punti in più e occupa l’ultimo posto a disposizione per i playoff. "Sono rimaste quattro gare – osserva il giocatore – e la prima è contro l’avversario peggiore perché il Castelfidardo è una formazione forte, ha ritmo, ha messo in difficoltà tante altre realtà e a noi nel match di andata". Dovrà quindi essere unaattenta. "Abbiamo tanta rabbia per l’immeritata sconfitta interna con il Montefano arrivata dopo un’ottima ...