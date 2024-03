Raro intervento su paziente malata di Sma | la ricercatrice Paola Tricomi e l’operazione all’avanguardia a Milano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 27 marzo 2024)– Une complessochirurgico per unadi Sma è stato eseguito grazie alla collaborazione tra il Centro Clinico Nemo die l'Asst Grande Ospedale Metropolitano Niguarda. La donna, 32 anni, con l'Atrofia Muscolare Spinale, si è sottoposta ad una operazione in anestesia generale di avulsione dentaria multipla e cioè all'estrazione di tre denti. Solitamente affidata al dentista, questa pratica clinica comune, in una condizione come quella di chi vive con queste patologie, risulta estremamente delicata e problematica, a causa delle difficoltà respiratorie o della limitata possibilità di aprire la bocca. Fortunatamente, grazie all'approccio multidisciplinare del Centro Nemo e all'esperienza medica dell'Ospedale Niguarda, ...