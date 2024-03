Rapina a un tir A processo i “trasfertisti“

(Di mercoledì 27 marzo 2024) L’episodio risale al 5 maggio del 2011: Bariano, Bassa Bergamasca, tentataaggravata ai danni di un autotrasportatore di 62 anni, G.C., residente a Urago d’Oglio, nel Bresciano, e proprietario del mezzo. Acinque calabresi, ““: partivano dalla Calabria, anche in treno, per raggiungere il nord dove avevano progettato il colpo. All’epoca si era parlato di una banda del rame, visto che il camion trasportava 30 tonnellate tra rame e ottone. I cinque asono M.B., 41 anni, originario di Cinquefondi, ma domiciliato a Romano di Lombardia; F.C., 53 anni, di Romano; M.C., 48 anni, di Legnano; D.M., 49 anni, di Vibo Valentia; e G.M. 67 anni, di San Calogero (Vibo Valentia). Ieri davanti al tribunale collegiale è stato sentito il maresciallo della compagnia di Tropea che all’epoca indagava ...

