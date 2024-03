Ranking ATP Race | Sinner è sicuro di rimanere primo in classifica anche dopo Miami

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Jannikprosegue la propria cavalcata al Masters 1000 di. Il tennista italiano ha infatti regolato il ceco Tomas Machac in due set e si è così qualificato alle semifinali sul cemento statunitense, dove venerdì 29 marzo affronterà il vincente del confronto tra il russo Daniil Medvedev e il cileno Nicolas Jarry. Il fuoriclasse altoatesino non è apparso nella miglior forma fisica possibile ed è lontana dalla condizione con cui ha vinto gli Australian Open, ma tanto è bastato per confermarsi tra i migliori quattro giocatori in Florida. I primi tre mesi della stagione sono stati eccezionali per Jannik: vittoria agli Australian Open e all’ATP 500 di Rotterdam, semifinale al Masters 1000 di Indian Wells (sconfitta contro Carlos Alcaraz) e ora altra semifinale negli USA. Il numero 3 al mondo si conferma saldamente al comando ...

Matteo Arnaldi è stato eliminato nel quarto turno del torneo ATP Masters 1000 di Miami : l’azzurro nonostante la sconfitta odierna è già certo di aver ritoccato il proprio best ranking , anche se per ... (oasport)

Jannik Sinner prosegue nel proprio incedere. L’altoatesino (n.3 del mondo) ha ottenuto la 19ª vittoria in 20 partite disputate nel 2024, raggiungendo per la quarta volta in carriera i quarti di ... (oasport)

