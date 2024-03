Ranking ATP Race | a Sinner serve ancora una vittoria per rimanere primo anche dopo Miami

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Jannikprosegue nel proprio incedere. L’altoatesino (n.3 del mondo) ha ottenuto la 19ªin 20 partite disputate nel 2024, raggiungendo per la quarta volta in carriera i quarti di finale del Masters1000 di. Un risultato frutto dell’affermazione nella partita contro l’australiano Christopher O’Connell per 6-4 6-3. Una partenza lenta per Jannik, ma poi la differenza tra i due tennisti è stata palpabile. Sul cammino dici sarà il ceco Tomas Machac e non sarà un incontro semplice. Quest’ultimo sta giocando molto bene e ha dimostrato la propria solidità nell’ottavo contro Matteo Arnaldi, oltre ad aver sconfitto Andrey Rublev nel proprio percorso. Un’eventualecontro Machac sarà importanteper i risvolti riguardanti la, ovvero ...