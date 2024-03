Rampini e l' incapace Putin L' attentato? Clamoroso sospetto sulla polizia russa | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) L'a Mosca ha lasciato degli strascichi importanti per gli equilibri geo-politici dell'Europa e, in generale, dell'Occidente. E i dubbi su come sia stato possibile che quattro terroristi abbiano potuto compiere un massacro così feroce alla Crocus City Hall restano forti. Di questo si discute a DiMartedì, programma di approfondimento politico di La7. Il conduttore, Giovanni Floris, chiede un parere importante a Federicoche dice: “L'unica cosa veramente sospetta è il fatto che a Mosca quella sera laera invisibile, inesistente. Tutto ciò, nonostante gli allarmi degli americani di due settimane prima e nonostante l'Isis sia una minaccia permanente”., poi, spiega perché ci si poteva attendere un attacco simile: “L'Isis due mesi fa ha fatto una strage in Iran, perché per loro ...