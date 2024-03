Rally Kenya 2024 | Rovanpera favorito della vigilia Duello Neuville-Evans per il titolo?

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Comincia quest’oggi con uno shakedown la settimana delSafari, valevole come terzo appuntamento stagionale del Mondiale WRC. Dopo l’asfalto monegasco e la neve scandinava, si cambia dunque totalmente scenario facendo tappa nel continente africano ed in particolare in. Prosegue dunque la lunga corsa per ilcon tre pretendenti all’iride e due mine vaganti a caccia delle singole vittorie ma senza velleità in ottica classifica generale. Dopo la grande delusioneSvezia, il fuoriclasse finlandese Kallesarà presente anche incon l’obiettivo di riscattarsi e trovare il primo successo in questa sua stagione da pilota part-time Toyota. Il due volte campione del mondo va considerato probabilmente il...

