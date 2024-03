(Di mercoledì 27 marzo 2024)colpisce in profondità nel: "É stato condotto l’attacco più settentrionale dall'inizio della guerra". All'origine delisrealiano la risposta a un attacco dilungo il confine.

Raid contro Hezbollah in Libano e in Siria: così si scalda il fronte Nord di Israele - A confermarlo sono state le stesse forze di difesa israeliane, che hanno condotto Raid aerei nella profondità del Libano ... e l'escalation che aprirebbe un secondo fronte contro Hezbollah in Libano ...ilgiornale

Libano, Raid di Israele nel sud: 7 morti - (LaPresse) L'esercito israeliano mercoledì ha effettuato un Raid aereo nell'area di al-Habbariyeh, nel sud del Libano. "Nel complesso militare ...stream24.ilsole24ore

Cuba Gooding Jr. coinvolto nella causa contro Sean Combs - Nella sempre più intricata azione legale contro il re dell'hip hop Sean 'Puffy' Combs, è finito coinvolto Cuba Gooding Jr: il premio Oscar per Jerry MaGuire è stato citato come co-imputato nella causa ...ansa