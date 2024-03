RAI1 | TERMINATE LE RIPRESE DELLA SERIE SU LEOPARDI CAST | FOTO E DICHIARAZIONI VERTICI

(Di mercoledì 27 marzo 2024) US Mongini Comunicazione Sonoleminievento Rai “Giacomo– Vita e amori del Poeta” diretta da Sergio Rubini.Laè prodotta da Rai Fiction con IBC Movie di Beppe Caschetto e Rai Com. La fiction, che andrà in onda su, racconterà la vicenda umana e storica del grande poeta Giacomo, non solo letterato ma anche filosofo, pensatore politico, uno dei massimi esponenticultura italiana di tutti i tempi.: LAEVENTO RAI Una grande produzione televisiva in costume, ambientata e girata tra la natia Recanati, le Marche terra di origine, Bari e la Puglia, nonché Mantova, Torino, Roma, Napoli e Bologna. Unache ...

