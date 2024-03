Ragazzo di 17 anni scomparso da giorni | avvistato alla Stazione centrale di Milano Continuano le ricerche

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Il giorno della sua scomparsa Edoardo Galli, ildi 17residente a Colico, in provincia di Lecco, prese un treno per. Il giovane, secondo l’agenzia di stampa Ansa, è stato individuato attraverso le telecamere di sorveglianza delladel capoluogo lombardo. Edoardo Galli è stato ripreso adopo essere sceso dal treno, mentre mangia un gelato e cammina davanti ad alcuni negozi. Accanto al, come mostrano le telecamere, c’era anche un’altra persona non ancora identificata. Malgrado non rivelino nulla sulle sue intenzioni, le immagini confermano la prima destinazione volontaria di Edoardo Galli. Inoltre, le riprese sembrano escludere che ilsi sia diretto in Alta Valsassina, dove negli ultimi ...