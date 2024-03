Questo video non mostra il “set dell’allunaggio” | ma il dietro le quinte di un film

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Il 26 marzo 2024 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare unpubblicato l’11 gennaio 2024 su Facebook. Ilatovarie scene di alcune persone in tuta bianca che camminano attorno a una navicella spaziale in un paesaggio lunare. Un’altra clipinvece un uomo con in mano un ciak, la tavoletta usata durante le riprese cinematografiche per indicare i riferimenti della scena che si sta per registrare. Il post è accompagnato da un commento: «Grandiose riprese del “arrivo” degli americani sulla luna ritrovate negli archivi del celebre regista Stanley Kubrick». Inoltre, si legge ancora, Kubrick avrebbe scritto una lettera di accompagnamento alato: «“In collaborazione con il governo degli Stati Uniti e la NASA, abbiamo ...